Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarılardan sonra şiddetli lodos Bursa'yı vurdu. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Soğanlı Millet Bahçesi'nin içindeki halı saha, şiddetli lodos yüzünden yerle bir oldu. Yıkılan halı sahayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye personelleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye personelleri de yerle bir olan halı sahada çalışma başlattı.

Kaynak: İHA