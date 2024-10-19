Bu yıl tüm istatistikleri alt üst eden Bursaspor, “Şampiyonluk yarışında bende varım” diyen Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 3. Ligde yoluna emin adımlarla koşan Yeşil Beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapan Mersin temsilcisi karşısında yine gol yemeden galibiyetle dönmek istiyor.

Geride kalan son 6 hafta itibariyle, gol yemeyen tek takım, alt liglerde en çok seyirci rekoru ve bu yıl ki tüm liglerde en çok seyirci ortalamaları rekorlarını elinde bulunduran Bursaspor, Mersin’e moralli gitti.

GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİK

Bursaspor şu ana kadar ligde oynanan 6 karşılaşma 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 16 puanla grubunda lider olan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesini ise gole kapattı.

SİLİFKE BELEDİYE NASIL BİR TAKIM?

3. Lig 1. Grupta şu ana kadar topladığı 13 puanla rakiplerine göz dağı veren Silifke Belediyespor ise, Bursaspor maçında sürpriz peşinde olacak.

Lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Mersin temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gol gördü.

Silifke Belediye kendi sahasında bugüne kadar oynadığı 3 karşılaşmadan 2’sini kazanırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsan ekip, kalesinde ise 2 gol gördü.

SİLİFKE BELEDİYE-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grup 7. Hafta mücadelesinde Silifke Belediye-Bursaspor arasında oynanacak olan mücadele 20 Ekim Pazar günü Silifke Şehir Stadyumunda saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma TFF Youtube kanalı ve Line TV üzerinden canlı yayınlanacak.