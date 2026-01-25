Kaza, dün gece Kınalı mevkiinde yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen B.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına girdi. Kaza sırasında kantar binasında görevli olduğu öğrenilen Şener Güngör, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şener Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü B.K.'nın 140 promil alkollü olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.