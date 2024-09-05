İstanbul Silivri’de evden hırsızlık yapanken yakalanan kadınlar suç makinesi çıktı. Gözaltına alınana 3 kadının 157 suç kaydı olduğu öğrenilen kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri ilçesi Yeni Mahallede 02.09.2024 tarihinde bir site içerisindeki dairenin kapısı şüpheli şahıslar tarafından zorlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada 3 şüpheli kadın şahsın kart ile ikamet kapısını zorladığı belirlendi. İkamet sahibinin kapıya vurarak şüpheli şahısların kaçmasını sağladığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kapıyı zorlayanların S.U., E.U. ve N.F. oldukları tespit etti.

157 adet evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı

Çalışmaların devamında aynı şüphelilerin kısa süre önce Alibey Mahallesi’nde bulunan bir bina içerisinde karşılıklı iki daireden kapıları kart ile açarak hırsızlık yatıkları belirlendi. 3 şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarında toplam 157 adet evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı. 3 kadın şüpheli Konut Dokunulmazlığının İhlali ve iki ayrı Evden Hırsızlık suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.