Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon, konut piyasası, kur korumalı mevduat (KKM) ve kayıt dışılıkla mücadeleye dair önemli mesajlar veren Şimşek, 2024 yılı sonuna kadar enflasyonda ciddi bir düşüş beklediklerini belirtti.

Ocak ayında açıklanan yüzde 5,03’lük enflasyonu değerlendiren Bakan Şimşek, bu oranın son dört yılın en düşük ocak ayı enflasyonu olduğuna dikkat çekti. Enflasyonun yüzde 24 seviyelerine gerilemesini beklediklerini ifade eden Şimşek, bu düşüşün fiyatların azalması anlamına gelmediğini, yalnızca fiyat artış hızının yavaşlaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir ve özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı olumsuz etkiler. Ancak hükümet olarak uyguladığımız politikalar meyvelerini vermeye başladı ve enflasyondaki düşüş sürecek. Enflasyonla mücadelede stratejimiz değişmeyecek." diyen Şimşek, dünya genelinde pandemi sonrası yaşanan enflasyon sürecine de değinerek, bu mücadelenin zaman aldığını hatırlattı.

“KONUT ARZINI ARTIRACAK CİDDİ BİR ÇABA İÇİNDEYİZ”

Bakan Şimşek, hayat pahalılığının Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu olduğunu belirterek, özellikle yüksek kira fiyatlarının vatandaşlar üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye nüfusunun yüzde 82,7’sinin şehirlerde yaşadığını hatırlatan Şimşek, konut arzını artıracak yeni projeler üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Konut fiyatlarının ve kiraların hızlı artışı, vatandaşımızın en büyük şikayetlerinden biri haline geldi. Bu sorunu çözmek için sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm ve deprem bölgesindeki inşaat çalışmaları için bütçeden büyük destek sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir sosyal konut seferberliği başlatacağız ve vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla konuta erişimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

KKM’DE TÜZEL KİŞİLER İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Kur korumalı mevduat (KKM) programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, KKM'den çıkış sürecinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Ağustos 2023’te 3,4 trilyon TL seviyelerine kadar yükselen KKM’nin bugün 1 trilyon TL'nin altına düştüğünü belirten Bakan, dolar bazında ise 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına inildiğini aktardı.

ABD'de yaklaşan seçimler ve Donald Trump’ın yeniden başkan olma ihtimaline yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, Türkiye açısından doğrudan bir risk öngörmediklerini dile getirdi. Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması olmaması nedeniyle ticari yaptırımların etkisinin sınırlı olacağını belirten Şimşek, "Şu ana kadar Çin’e karşı açıklanan tarife artışları çok dramatik değil. Türkiye’ye karşı ticarette özel bir korumacılık tedbiri geliştirileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

TV100'e konuşan Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "2025 yılında kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef kalmayacak. Büyük mükelleflerden başlayarak kayıt dışı olan tüm kesimlerin üzerine gideceğiz." dedi.

2024 yılında 2,2 milyona yakın denetim yapıldığını ve bu denetimlerin artırılacağını belirten Şimşek, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi zorunluluğunun kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi. Şu ana kadar 11 bin 600 kira sözleşmesinin e-Devlet'e taşındığını, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden ise 38 bin kiracının form doldurduğunu aktaran Bakan, kira gelirlerini beyan etmeyen mükellefler için geçmiş 5 yılın inceleneceğini belirtti.

"Ev sahipleri eğer gönüllü şekilde beyanname vermezse, sadece 2024 yılıyla sınırlı kalmayacağız, 5 yıl geriye giderek inceleme yapacağız." diyen Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiğini ifade etti.