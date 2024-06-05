Sındırgı’da Türkiye “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, Sındırgı Belediyesi personeli ve protokol üyeleri ile birlikte Çaygören barajında atık toplama etkinliği düzenledi.

Yeşile ve çevre bilincini aşılamaya önem veren Sındırgı Belediyesi atık toplamanın yanı sıra öğrencilere farkındalık oluşturmak adına da bilgiler verildi. Özellikle hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çevre kirliliğinin yanı sıra cam atıkların yangınlara davetiye çıkardığına da dikkat çekildi.

Çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye başkan vekili Kenan Gümüş öğrencilerle birlikte hem atık topladı, hem de çeşitli bilgiler verdi. Çevre duyarlılığını arttıracak etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. Etkinlikte her atığın çöp olmadığı, doğanın temiz kalması gerekliliği vurgulandı.

Okullarda da çevre bilinci ve eğitimlerin ön planda olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da “ En iyi temizliğin, kirletmemek ” olduğunu belirtti.

Sındırgı’ya yakışır bir temiz çevre, geleceğe güzel bir ilçe için Sındırgı Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye başkan vekili Kenan Gümüş " Bu gün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz ile birlikte Çaygören barajı çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Bütün vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. "şeklinde konuştu.

Kaymakan Didem Dinç Özay ise bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını arttırmak için önemli olduğunu, Sındırgı’da tüm kurumların temiz çevre için çalıştığını, vatandaşların da daha duyarlı olarak katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Kaymakam Özay “ Doğa Dünya’nın her yerinde çok kıymetli. Ama bugün Sındırgı’mızın, doğal şehrimizin Çaygören Barajındayız. Sındırgı bizlere her zaman doğasıyla, toprağıyla, ormanıyla çok güzel bir tabiat sunuyor. Biz de bugün çevre günü kapsamında tabiatı koruyabilmek için gençlerimizin bu tabiata sahip çıkabilmelerini onlara öğretebilmek için bir çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Özellikle çocuklarımıza yani geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklara bu çevre bilincini aşılamak, doğa sevgisini aşılamak için bu tür programları oldukça önemsiyoruz” dedi.

Çevre temizliği etkinliğine İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.