Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sinyal vermeden park yerinden çıkan ve ‘U’ dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosiklet çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü kadın, "Döndüğümü görmüyor musun? Kör noktamda kaldın, çok da yavaş dönüyorum" diyerek motosikletliyi suçladı. Yaşanan kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin sinyal vermeden park yerinden çıkan otomobile çarpması, motosikletli ile kadın otomobil sürücüsü arasında geçen diyaloglar yer alıyor.

Kaynak: İHA