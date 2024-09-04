Bursa'da, 12 katlı 9 bloktan oluşan bir sitedeki uzun süreli asansör arızaları site sakinlerini isyan ettirdi. 381 dairenin bulunduğu sitede, asansörlerin sürekli bozulması nedeniyle vatandaşlar her akşam saat 21.00'de evlerinin lambalarını 'kapat aç' yaparak ve tencerelere vurarak site yönetimini protesto ediyor. Daire başına bin 500 lira aidat ödenen sitede, birçok eksikliğin giderilmediği iddia ediliyor. Sakinler, daha önce 2 çocuğun havasız ve mahsur kaldığını belirterek, çocuklarının ve kendilerinin güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

Site sakinleri, yönetimin sorunları çözmediğini belirterek, "Evlere girdiğimizden beri verilen sözlerin birçoğu tutulmadı. Projede yer alan havuz bile yapılmadı. Buradaki daireler 6-8 milyon lira. Ayda bin 500 lira aidat ödüyoruz. Asansörler çalışmıyor, geçenlerde 2 çocuk havasız ve mahsur kaldı. Eşi hamile olanlar var, 12 katı nasıl çıkacaklar? Artık yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Site yönetimi ise asansör firmasıyla sözleşmenin feshedildiğini, yeni bir çözüm arayışında olduklarını ve mağduriyeti kısa sürede gidereceklerini açıkladı.