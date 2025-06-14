Kaz Dağları’nda üretilen Black edition (siyah) serisi bal, Amerika’da uluslararası yarışmada koyu bal kategorisinde dünya birincisi oldu.

Bal üreticisi Apimaya yetkilisi Gökhan Aydoğdu, "Yaklaşık 10 yıl önce kurduğumuz arı çiftliğimizde ürettiğimiz bal bu yıl da ABD’deki yarışmada dünya birincisi oldu. Black edition serisi balımız 8. kez olmak üzere, ballarımız 2018 yılından bu yana toplam 12 uluslararası ödüle layık görüldü. Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında 2017 yılında başlayıp 2019 yılında sona eren bilimsel çalışmaya da konu oldu. 2019 yılında 12 sayfalık bilimsel makalemiz dünyanın en prestijli tıp dergisi olan SAGE’de yayınlandı.

Bölgemiz ormanlarında bulunan endemik bitkilerinin yanı sıra meşe ve kestane ağaçlarından da nektar toplayan arılarımız için her sene başta kara buğday, çörek otu ve birkaç çeşit tıbbi aromatik bitki ekimi yapıyoruz. Özellikle yapmış olduğumuz bitki ekimi balın niteliğini olumlu yönde arttırmakta ve arılarımızın daha sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Bölgemizdeki bulunan arıcı dostlarımıza her fırsatta bulundukları alanlara mutlaka arı otu başta olmak üzere arıların sevdiği çiçekli bitkilerin ekimini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu balımız ile ilgili yapılan farklı bilimsel çalışmalar ayrıca dünyanın en pahalı balı olan manuka balından çok daha fazla etkili olduğunu gösterdi.

Meşe ve kestane ballarının etkisini ve değerini zaten biliyoruz. Biz bunlara ilave olarak arılarımızın sevdiği çiçekli tıbbi aromatik bitkilerin ekimini de yapıyoruz" dedi.

Aydoğdu, Türkiye’de son yıllarda artan ve Bakanlık tarafından desteklenen bal ormanlarına ilave olarak bu bitkilerin ekiminin de teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "2018 yılından bu yana özellikle Amerika’da ve Avrupa’da Türk balını tanıtmaya çalışıyor ve ülkemizdeki arıcı dostlarımızı iyi ve temiz üretim yapmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Ülkemizde kovan başına düşen bal üretimi 16 kg olurken birçok ülke de bu oran 30 kg-60 kg arasında. Arıcı dostlarımızı daha fazla bilinçlendirip hem saf bal üretimine de destek olabilir hem de ülke ekonomimize katkı sağlayabiliriz" dedi.