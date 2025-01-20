CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır... Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin." dedi. Ayrıca, İstanbul'a getirilen Özdağ'ı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ı görevlendirdiğini açıkladı.

İYİ Parti'den sert tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, gözaltı kararına tepki göstererek, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: 'Yargının siyasetin aracı olduğu algısı güçleniyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi, yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir" dedi.

Muharrem İnce: 'Bu kabul edilemez'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan." şeklinde konuştu.