Bursa'da bugün hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 25 derece civarında seyredecek, rüzgar ise hafifçe esecek. Öğle saatlerinde yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor, bu nedenle dışarıda olanların yanlarında şemsiye bulundurmalarında fayda var.

Akşam saatlerinde ise hava açılacak ve serinleyecek. Gece sıcaklık 16 dereceye düşecek.

İnegöl Hava Durumu Raporu

İnegöl'de hava durumu bugün 24 derece olarak ölçülüyor. Gökyüzü genellikle açık, ancak akşam saatlerinde bulutlanma yaşanması bekleniyor. Rüzgar hafif esintilerle kendini hissettirecek. Gündüz saatlerinde yağış olasılığı düşük, fakat akşam geç saatlerde sağanak yağışlar görülebilir.