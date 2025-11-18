Söğüt Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi gerçekleşti.
Söğüt Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve ilçe yönetimine yönelik çeşitli konular ele alındı.
Başkan Durgut, "Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilçemizin geleceğine yönelik önemli konular ele alındı. Alınan kararlara 15 gün içerisinde belediyemizin resmi web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Kararların ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Toplantı, komisyonlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve alınan kararların duyurulmasıyla sona erdi.