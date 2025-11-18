Bilecik U16 Gençler Ligi’nde 3’üncü hafta geride kalırken, 3 maçta fileler 20 kez havalandı.

7takımlı Bilecik U16 Gençler Ligi’nde 3’üncü haftasında geride kalırken, 1 ev sahibi 2 deplasman takımlar sahadan galip ayrıldı. Ligin 3’üncüğ haftasında 3’te 3 yapan Osmanelispor 1 maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Lider Söğütspor deplasmanından 6-0’lık skorla gönderken, ligin flaş takımı 1299 Bilecik Spor Kulübü Güneşspor deplasmanından 6-1’lik skorla döndü. Ligin son maçında Vitraspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor’u 6-1 yendi. Ligin 3’üncü haftasını Ertuğrulspor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 1 maç fazlasıyla puanını 9’a çıkartırken, Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 6’şar puanla lideri takip ettiler.

Ligin 4’üncü haftasında cumartesi günü Osmanelispor-Vitraspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü-Söğütspor, Güneşspor-Ertuğrulspor karşı karşıya gelecek. Ligin 4’üncü haftasında Bilecik Gençlerbirliği Spor BAY geçecek.