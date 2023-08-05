Sokak ortasında tartıştığı Ferhat U.’yu öldüren V.Y. hakkında karar verildi.

Olay, 30 Temmuz’da Batman’ın Ziya Gökalp Mahallesi meydana geldi. V.Y. ile Ferhat Uçar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada V.Y., yanındaki tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, kurtarılamadı. Ferhat Uçar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, V.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. V.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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