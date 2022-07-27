Öğrencilerin yurt sorununun hala çözülemediğini belirten CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Aydın, enflasyon nedeniyle kiralardaki artışlardan dolayı öğrencilerin KYK yurtlarına gitmek isteyeceklerini ancak KYK yurtlarının öğrencilerin sadece 19'unu barındırabileceğini hatırlatarak "Bir buçuk ay sonra parklarda, sokaklarda barınan öğrenci manzaraları ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci yurtları meselesi kamuoyunun en çok tartıştığı konuların başında olması bekleniyor. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Erkan Aydın, Türkiye'de ki enflasyon nedeniyle kiralardaki ciddi artışın yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilerin yurtlara daha fazla yönlenmesine neden olacağını kaydetti.

Verdiği önergede yükseköğretim düzeyinde KYK'ya bağlı 774 yurt ve 724 bin yatak kapasitesi bulunduğunu hatırlatan Aydın, devletin yurt ihtiyacı olan 3,8 milyon öğrencinin sadece yüzde 19'una yurt sağlanabildiğine dikkat çekti.

Bir öğrencinin aylık maliyetinin ailesine en az 7-8 bin TL civarında olduğunu dile getiren Aydın şunları söyledi: "Şu an evde kalan ara sınıf öğrenciler bile evden ayrılıp yurda çıkmayı planlıyor. KYK yurtlarının kapasitesindeyse önemli bir artış görünmüyor. Hal böyle iken 7-8 bin lira olan kirasını ödeyemeyecek öğrenciler yurtlara akın edecek. Bir buçuk ay sonra parklarda, sokaklarda barınan öğrenci manzaraları ile karşı karşıya kalınacağı kesin gibi. Özel öğrenci yurtlarının fiyatları ise aylık 3 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Bu hayat pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan aileler kara kara düşünmeye başladı. Bu yıl çocuğunun giderlerini karşılayamadığı için bazı aileler üniversiteye kayıt bile yaptıramayacak."

"MADDİ YOKSUNLUK ÇEKEN ÖĞRENCİLERİMİZE KİRA YARDIMI YAPMAYI PLANLIYOR MUSUNUZ?"

Aydın, Bakan Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti: "2022-2023 Eğitim öğretim yılında yurtlara yerleştirilecek toplam öğrenci kontenjanın sayısı nedir? Geçen seneye ek olarak açılan kontenjanın sayısı kaçtır? Geçen seneden bu yana yeni yapılan yurt ve oda sayısı nedir? Yüksek kira fiyatları dikkate alınırsa KYK yurtlarına olan yoğun talebi nasıl karşılayacaksınız? Öğrenciler geçen sene olduğu gibi yine parklarda mı konaklayacak? Önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde yurt binası yapılamayacağına göre, KYK yurda uygun binaları kiralamayı planlıyor musunuz? Yurt ihtiyacı karşılanamayan ve maddi yoksunluk çeken öğrencilerimize kira yardımı yapmayı planlıyor musunuz? Her il ve ilçede denetimi KYK'da olmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği yapacak mısınız?"