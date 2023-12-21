Otopark sahibi tarafından Küçükçekmece Yeşilova esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş kirada tartışması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri tarafından ulaşılacağından vuran otopark sahibi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Yeşilova esnaf Spor Kulübü otoparkında yaşanan olay dün saat 14.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde yaşandı.

Kira nedeniyle çıkan tartışma

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Küçükçekmece Spor Kulübü Başkanı otopark sahibi tarafından kira yüzünden çıkan tartışma sonucunda vuruldu. Tartışma sırasında otoparkın sahibi olan kişi Ulaş'ı bacağından silahla vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gönderildi. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Ulaş tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

İncelemelerini olay yerinde sürdüren polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için de Çalışmalara başladı. Şüpheli bugün yapılan çalışmalar sonucunda Kanarya Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Emniyet soruşturması biten L.K. adliyeye “kasten yaralama” suçuyla sevk edildi.