Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medya hesaplarını sıkı takibe aldıklarını belirterek, bu yıl 171 milyon TL idari para cezası verdiklerini ve 147 kişiye de işlem yasağı tedbiri getirdiklerini ifade etti.

Gönül, “Sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirip menfaat elde edenlere ceza uyguluyoruz. Gerekirse bu kişilerin sosyal medya hesabını kapatacağız” uyarısında bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medyada hisse senedi önerisi veren veya yatırımcıları yanlış yönlendirenleri sıkı takibe aldı. Bu yıl 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye toplamda 171 milyon lira idari para cezası veren, 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunan ve 147 gerçek kişiye de geçici işlem yasağı tedbiri getiren SPK, son aşamada sosyal medya hesaplarını kapatmayı gündemine aldı.

Son dönemde yoğunlaşan halka arzlar, yatırımcı davranışları ve SPK’nın düzenlemelerine ilişkin bir grup gazeteci ile bir araya gelen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medyayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, sert açıklamalarda bulundu. “İncelemelerimizde sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit oluyoruz.

İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var” diyen Gönül, doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkında olduklarını ve takip ettiklerini söyledi. Gönül, “İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır” diye konuştu.

AL TAVSİYESİ VERİP EŞ ZAMANLI SATIYORLAR

“Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini de tespit ettik” diyen Gönül, şu açıklamalarda bulundu: “Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını da gördük. O nedenle sosyal medyada bu ve benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin, itibar etmeyin, onları dikkate almayın. Eğer borsayı bilmiyorsanız, profesyonel kurumlara danışın, onlar sizi yönlendirsin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız da kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin.”