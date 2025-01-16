İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay ve gazetenin bazı yazarlarının yargılandığı davaya bugün devam edildi. Davanın önceki duruşmalarına katılmayan Akbay hakkında mahkeme heyeti yakamala kararı çıkarttı.

Burak Akbay hakkında açılan dava kapsamında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Akbay’ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, yaptığı açıklamada müvekkilinin işleri dolayısıyla duruşmaya katılamadığını belirtti. Davada sonraki duruşma tarihi 29 Nisan olarak belirlendi.