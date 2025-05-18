Yerlikaya yaptığı açıklamasında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 64. maddesine dikkat çekerek, araçlara mevzuatta belirtilmeyen şekilde far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul gibi ışık kaynaklarının eklenmesinin ya da kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Ayrıca araçların orijinal aydınlatma sistemlerine müdahale edilmesi ya da gece-gündüz fark etmeksizin diğer sürücüleri rahatsız edecek biçimde uygunsuz ışık kullanılması halinde sürücülere idari para cezası uygulandığını belirtti. “Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin de bilgi paylaşan Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 3 milyon 679 bin 567 aracın denetlendiğini aktardı. Bu denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde çakar (ışıklı ya da sesli uyarı cihazı) kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlali yapan 150 bin 859 sürücü, periyodik muayenesini yaptırmayan 29 bin 116 araç sahibi, emniyet kemeri takmayan 29 bin 836 kişi, ehliyetsiz araç kullanan 17 bin 53 sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 843 araca/sürücüye de cezai işlem uygulandığını açıkladı. Tüm bu ihlallerle birlikte toplamda 531 bin 491 araca ve sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Yerlikaya, açıklamasını "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." sözleriyle sonlandırdı.