Eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği, geleneksel hale getirdiği ve her yıl düzenlediği halı saha futbol turnuvası’nın bu yıl 8’incisi gerçekleşiyor.



Eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği, geleneksel hale getirdiği ve her yıl düzenlediği halı saha futbol turnuvası başladı. Bu yıl turnuvaya bir yenilik katarak çocuklarında spor yapmaları ve eğlenmeleri için yaş gruplarına uygun futbol takımları kuracak.

Geleneksel hale gelen ve bu yılda 8’incisi düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında 20 bölümden 240 oyuncu yer alıyor. Maçlar GÜMÜŞSPOR Tesisleri’nde (Cihangir Hst. Arkasında) oynanacak.

Turnuva hakkında bir açıklama yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit,

“Bu yıl turnuvaya bir yenilik katarak çocuklarımızın da spor yapmaları ve eğlenmeleri için yaş gruplarına uygun futbol takımları kuracağız. Çocuk futbol takımlarının maçları pazar günleri olacak.Bu yıl turnuvada ailemiz, çocuklarımız, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte olup hem spor yapacağız hem de eğlenerek hoşça vakit geçireceğiz.Sizleri aileleriniz ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sizlerle birlikte çalışan tüm ekibinizi bizim adımıza davet etmenizi ve katılımları için teşvik etmenizi rica ediyorum.”dedi.

Konuşmanın ardından başlayan turnuvanın ilk maçlarında Starwood Mekanik, Tasarım Makine'yi 5-2 yenerken, Enerji ise İdari Bina takımını 6-0 yendi. Yiğit ayrıca emekli Starwood çalışanlarını da her akşam seyirci olarak görmek istediklerini sözlerine ekledi.