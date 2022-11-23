Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından fabrikada kitap evi oluşturuldu. Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, kitap evine 1650 kitap hediye etti.

Kitap evi düzenlenen törenle açıldı. Okunan kitapların kırsal mahallelerdeki okullara bağışlanacağı bildirildi.

Açılışta konuşan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit, "Derneğimiz 2018 yılında milli ve manevi değerlere saygılı, kamu kulüplerine katkı sunmak, çalışanların dayanışmasına pekiştirmek amacıyla kuruldu. Derneğimiz Starwood çalışanlarının eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapıyor. Halk oyunlarından, müzik kurslarına, kültürel gezilerden spor müsabakalarına kadar birçok etkinlik düzenleyen derneğimiz, çalışanların iş dışında hoşça vakit geçirip sosyal ve sportif aktiviteler yaparak aralarındaki sevgiyi, saygıyı, kardeşlik ve takımdaşlık ruhunu da ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Derneğimiz bu hedefler kapsamında bugün kitapevini de açmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi.

Starwood Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "Benim çocukluktan beri kitaplara karşı ayrı bir zafiyetim, ayrı bir heyecanım vardı. O yüzden de her zaman evimde çok güzel bir kitaplığım oldu. Kızımın da çok güzel kitapları var. Zaten burada gördüğünüz kitapların çoğu kızımın kitapları. Oğlumun ve benim kitaplarımda var. Benim bir otomobil, klasik arabalar gibi hobilerim yok. Bütün hobim kitaplarım, kitap almayı da çok seviyorum. Kütüphane oluşturmayı çok seviyorum. Ama alabildiğim hızda okuyamıyorum. Keşke o kadar da hızlı okuyabilsem. Kitaplarımız çok birikmişti. Dedik ki, bunları değerlendirelim. Sizlerde Starwood Kütüphanesi yapalım fikrini getirince benimde çok hoşuma gitti. İnşallah herkese faydalı olur, güzel bir çalışma olur. Bu tabi bir başlangıç. Bizim için küçük bir kütüphane. Bilmiyorum başka şirketlerde de var mı? İnşallah daha da geliştiririz, olgunlaştırırız. Bize yakışanı, ülkemize, milletimize yakışanı yaparız. Ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Volkan beyin oğullarına. Onlar burada çok vakit geçirdiler. Okulları olduğu için gelemediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.