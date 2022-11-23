İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde MYO öğrencileri ve İşletme Fakültesi öğrencilerine sınav döneminde ücretsiz çorba ikramı gerçekleştiriyor.

İnegöl Belediyesi, her fırsatta öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler için çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yaparak katkı sunan İnegöl Belediyesi’nin sınav dönemlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramları da artık bir geleneğe dönüştü. Her vize ve final döneminde Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

GÜNLÜK BİN ÖĞRENCİYE ÇORBA İKRAMI

UÜ İnegöl Yerleşkesinde öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan İkram Çeşmesinde çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Sınav süreçlerinde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin sabah kahvaltı telaşı ile uğraşmaması ve kahvaltılarını yapmadan da sınava girmemesi için yapılan uygulama kapsamında bu hafta; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere öğle saatlerine kadar her gün farklı çorbalar ikram ediliyor. Günlük bin dolayında öğrenci, çorba ikramından faydalanıyor.

BAŞKAN TABAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Belediye Başkanı Alper Taban’da bugün sabah saatlerinde Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesini ziyaret ederek çorba ikramı yapılan stantta öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte çorbanın tadına bakan Başkan Taban’a öğrenciler de çiçek takdimi gerçekleştirdi.