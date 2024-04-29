Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Güllük Mahallesi Gönül Sk, Gül Sokak güneyi ile Galata Sk. kuzeyinde kalan bölge. Mimarsinan Mahallesi 4.Kalfa Sk. güneyi ile Ak Sk,2.Madenci Sk. Galata Sk. Meyveli Sokak kuzeyinde kalan bölge ve civarında 30.04.2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."