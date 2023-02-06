

Starwood'dan deprem bölgesine 20 Milyon TL'lik dev yardım yapıldı.

Bir çok firmaya örnek olması nedeniyle açıklama yapan Starwood Ticaret Yöneticisi Volkan Yıldız, "Starwood Ailesi olarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde meydana gelen depremlerin derin acı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine sabırlar dileriz. Göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın en kısa zamanda kurtarılması için dua ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde deprem felaketinin yaralarını sarmak için hep birlikte kenetlenme günüdür. Tüm ayrılıklarımızı unutarak birlikte, kardeşçe birbirimize sarılmalıyız. Starwood Ailesi olarak bundan önceki tüm felaketlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Bu bilinçle depremin yaralarına bir nebze merhem olabilmek için bugün Kızılay’a afet bölgesinde kullanılmak üzere Starwood Ailesi adına 20 milyon TL bağışta bulunulmuştur. Yaptığımız yardımı açık olarak yayınlamamızın nedeni bu konudaki duyarlılığın bir an önce yayılması ve diğer firma ve şahıslar tarafından da bu desteğe katılımların artmasına vesile olabilmektir. Rabbim inşallah bu ve benzeri acıları bir daha bizlere yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.