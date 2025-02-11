Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARMER) gerçekleştirdiği +1 Liderlik Okulu’nun ilk etabı tamamlandı. Rektörlük Konferans Salonu ile üniversite lokalinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitimlerde, üniversitenin fakültelerinde araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyenler liderlik becerilerinin geliştirilmesi gayesiyle çeşitli seminerler ve uygulamalarla buluşturuldu. Akademisyenler ayrıca seminerlerin yanı sıra gruplar halinde ‘Liderlik Becerileri Uygulaması’ etkinliğine katılarak edindikleri bilgileri pratik olarak test etme imkanı da buldu. Programın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyenlerimiz gelecekte bölüm başkanı, dekan, dekan yardımcısı, rektör ve rektör yardımcısı gibi farklı kademelerde görevler üstlenecekler. Bu nedenle, liderlik becerilerinin erken dönemde geliştirilmesi oldukça kritik. +1 Liderlik Okulu’nun bu alanda başka bir örneği yok. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu proje akademik kariyer gelişimi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Akademik gelişim yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmamalı. Liderlik becerileri de bu sürecin önemli bir parçası" dedi.

Kaynak: iha