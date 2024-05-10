SUBÜ Ferizli MYO’da İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası sebebiyle ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı 4 oturumluk panel gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası sebebiyle panel gerçekleştirdi. İki gün süren panele iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman 10 konuk katıldı. Panel, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Eryüksel yönetiminde ve Öğretim Görevlisi Furkan Türkseven moderatörlüğünde yürütüldü. Panelin ilk oturumunda sektör temsilcileri deneyimlerinden bahsetti. Sektördeki deneyimlerini paylaşan konuklar, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları tartışma fırsatı bulurken; panel katılımcıların da yer aldığı bir bilgi alışverişi ve ağ ortamı sağladı. Ferizli MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Eryüksel, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi paylaşımı ve sektördeki yenilikleri takip etme kararlılığını sürdürdüklerini ve yeni etkinliklerle alana katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.