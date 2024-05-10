SUBÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personellerine yönelik ‘Resmi Yazışma ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personellerine yönelik ‘Resmi Yazışma ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimi daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışma eğitimi verebilecek eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla ‘Resmi Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi’ programına katılarak eğitici sertifikası alan SUBÜ personelleri Elif Türk, Merve Demir ve Aygül Alkan Gültekin verdi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde; belge, belge yönetimi, belgenin tarihsel süreçteki önemi, belgenin şekil özellikleri, belgenin bölümleri, gizlilik dereceli belgeler ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne ilişkin detaylar paylaşıldı. 80’in üzerinde personelin yer aldığı eğitimle kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin gerçekleşmesine katkı sağlanması hedeflendi.