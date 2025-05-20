SUBÜ Geyve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri çerçevesinde İstanbul Maltepe Prof. Dr. Mehmet Zengin Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Söyleşileri kapsamında ortaokul öğrencileri ile buluştu. İstanbul Maltepe Prof. Dr. Mehmet Zengin Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bilim söyleşisinde, ‘Demokrasi ve Biz: Türk Milletinin Sahip Çıkışı ve Gençlerin Sorumluluğu’ başlıklı bir konuşma yapan Yahşi; bilimin toplumsal gelişimdeki rolü, demokrasi kültürü ve gençlerin bu süreçteki sorumlulukları üzerine konuştu. Söyleşi sonunda ortaokul müdürü Yasemin Oğuz Coşkun tarafından Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi’ye teşekkür belgesi takdim edildi. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını arttırmayı hedefliyor.