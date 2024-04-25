SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Estonya’ya düzenlenen ‘Öğrenim Çıktıları ve Gelecek Beceriler’ temalı akran grubu toplantısında Türkiye’yi temsil etti ve SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli’ni anlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Türkiye ve SUBÜ’yü temsilen Estonya’nın başkenti Tallinn’de ‘Öğrenim Çıktıları ve Gelecek Beceriler’ teması etrafında düzenlenen 7’nci Uluslararası Akran Öğrenme Etkinliği ve Tematik Akran Grubu A - Yeterlilik Çerçeveleri Toplantısı’na katıldı. SUBÜ’nün yanı sıra Avrupa ülkelerinden temsilcilerin de katıldığı toplantıda; geleceğin meslekleri ve Türkiye’nin hangi becerileri ön plana çıkardığı, yükseköğretimde hangi beceriler için öğrenme çıktılarında güncellemeler yapılması gerektiği, yükseköğretimin gelecekte toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ne gibi değişikliklere ihtiyaç duyduğu gibi konularda katılımcıların görüşleri alındı.

Katılımcılar ‘Geleceğin Becerileri’ konusunda; yapay zeka, duygusal zeka, dijitalizasyon, kritik analitik düşünme, demokratik toplum ve eğitimde fırsat eşitliği gibi başlıklarda bilgi alış verişinde bulundu. Ayrıca katılımcılara Prof. Dr. Zafer Tatlı tarafından ‘Geleceğin Becerilerine +1 Uygulamalı Eğitimin Katkıları’ başlıklı bir sunum yapıldı.