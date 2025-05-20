SUBÜ’nün 7’nci yıl dönümüne ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda üniversitede son bir yılda yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, Nehir Teknokent ve yeni kampüs yerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), üniversitenin 7’nci yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Üniversitenin 7’nci yılını değerlendiren bir sunum yapan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; eğitim-öğretim, Ar-Ge, topluma hizmet, uluslararası öğrenciler, kalite çalışmaları, kariyer fuarları, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, SUBÜ Konuşmaları, Nehir Teknokent ve yeni kampüs yerine ilişkin bilgiler paylaştı.

"Önde gelen üniversiteler arasındayız"

+1 Eğitim Modeli ile ön plana çıktıklarını ve Türkiye’de bu işin kompetanı olarak ifade edildiklerini söyleyen Sarıbıyık, "Modelimiz ile birlikte geri planda kalan meslek yüksekokullarının ülkemiz için önemi ön plana çıktı. Şu anda 100’ü aşkın ülkeden 4 bini aşkın öğrencimiz var. Uluslararasılaşmada önde gelen üniversiteler arasındayız. Kültür ve ticaret elçileri yetiştiriyoruz. Geride bıraktığımız yıl teknoloji, sağlık, tarım, spor ve turizm alanında birçok projemiz Ar-Ge çalışması ve projeyi hayata geçirdik. Topluma hizmet çalışmalarımızı sürdürdük. Gerek öğrenci kulüplerimiz gerek merkezlerimizle vatandaşlarımıza dokunduk. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz Türkiye’de bir ilkti. Kısa süre içerisinde bu koordinatörlüğümüzden esinlenerek Milli Teknoloji Atölyeleri kurulmaya başlanacak. SUBÜ Konuşmaları’nda 9’uncu sezonu tamamlamak üzereyiz. 97 program gerçekleştirdik. Kalite çalışmalarımızla Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nden Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü’nü kazandık. Turizm İşletmeciliği Bölümümüz ile 11 MYO programımız akredite edildi. Son olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan tam kurumsal akreditasyon alarak kalite çalışmalarımızı taçlandırdık" dedi.

"50 milyon liralık kaynak gönderdi"

Nehir Teknokent’in iş dünyasının içinde yer alacağını vurgulayan Sarıbıyık, "Eski Toyota Diş Hastanesi’nin yer aldığı bölge Cumhurbaşkanımız tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmişti. Hastanenin olduğu bina son deprem yönetmeliklerini karşılamıyordu. Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kısa süre önce teknokentimizin yeni binasının inşasında kullanılmak üzere 50 milyon liralık kaynak gönderdi. Biz ortaklarımızla birlikte projemizi hazırladık ve çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.

"Rektör olarak atandıktan hemen sonra kampüs çalışmalarını ilk sıraya aldık"

SUBÜ’nün üniversite kurgusu ve meslek yüksekokulları gereği şehrin hemen hemen her yerinde olduğunu hatırlatan Sarıbıyık, "Elbette merkezi bir kampüsümüzün de olması gerekiyor. Rektör olarak atandıktan hemen sonra kampüs çalışmalarını ilk sıraya aldık. 10’a yakın yer belirledik. Şehrin ilgili aktörlerine sunumlar yaptık ve 2019 yılında şu anda kamuoyunda da yer alan bölgeye hep birlikte karar verdik. Aslında 2019’dan itibaren aynı yer için uğraşıyoruz. Zor ve değerli bir bölge. Hem Arifiye hem de Sapanca’dan girişi olan bir kampüs olacak. Yaklaşık bin dönümlük bir alan. Arifiye Belediyesi ve Sapanca Belediyesi 18 uygulamalarını tamamladı. Şu an tapular teslim ediliyor. Sonra arazi hazineye devredilecek. Kampüs yerini ilan etmek için il valisi, il büyükşehir belediye başkanı, rektör, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşan bir heyet görevli" şeklinde konuştu.