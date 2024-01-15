Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayından aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada bir şahsı durdurdu. GBT sorgusu yapılan K.A.'nın (22) 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve aranması olduğunu fark eden ekipler şahsı gözaltına aldı. K.A. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI