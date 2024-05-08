Dünya çapında çok sayıda başarı ve ödülün sahibi olan girişimci Nevzat Aydın, ‘Tea&Talk Yaşamdan Dersler’ programı çerçevesinde Şahinkaya Academy Kampüs’te öğrencilerle buluştu.

Çizgi roman dünyasının fenomenleri arasındaki “Zagor Tenay” karakterini, kariyer markasının imzaları arasında kullanan Nevzat Aydın’a karşılamada, Şahinkaya Başkanlık öğrencilerinin bir sürprizi vardı. Karşısında; Zagor Tenay tişörtlü gençleri gören Aydın, daha önce hiç böyle bir karşılama deneyimlemediğini mutlulukla dile getirdi.

Şahinkaya Eğitim Kurumlarında 2013 yılından bugüne sürdürülen ‘Tea&Talk Yaşamdan Dersler’ programı çerçevesinde sahneye çıkan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Nevzat Aydın, 90’lı yılların sonlarında, internetin yaşam alışkanlıklarının seyrini değiştireceğini öngörerek geleceğini internet üzerine kurmaya karar verdiğini ve hedefini de Silikon Vadisi olarak belirlediğini anlattı. Okul sonrası MBA programı için ABD’ye giden Nevzat Aydın, Türkiye’ye birçok internet projesi ile döndüğünü ancak Yemeksepeti.com’u hayata geçirmeye karar verdiğini belirtti.

Aydın: “Biz bir dönüm noktası oluşturduk”

Yemeksepeti.com’un kuruluş sürecinde, Türkiye’de internet dünyasında bir dönüm noktası oluşturduklarını vurgulayan Aydın, 2001 yılında başladıkları online platformun, kulaktan kulağa pazarlama ile hızla büyüdüğünü, kendini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Girişimcilikte yatırım almanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Nevzat Aydın, Yemeksepeti’nin kuruluş döneminde özellikle internet tabanlı oluşumlara yatırım yapan kimse bulunmadığını, büyük firmaların bile “Boğaziçi mezunusun neden zaman kaybediyorsun? Bu iş ne kadar büyüyebilir ki” bakış açısıyla yaklaştığını söyledi. Aydın, süreci başarıya götüren yolun ise inanmak, doğru desteklemek ve doğru adımları atmaktan geçtiğini belirtti. Girişimcilerin sahip olması gereken nitelikler hakkında da bilgi veren Aydın, “Hedefine ulaşmak isteyen bir girişimci iyi, çalışkan, güven veren, empati yeteneği ve öğrenme kabiliyeti güçlü bireyler olmalı” dedi.

“Kararlarıma duygularımı katmam”

Kişiliğinin öne çıkan özelliklerine dair “Ben nasıl öğrenmem gerektiğini, problemi kiminle çözmem gerektiğini bilirim, iyi analiz yaparım. Kararlarıma duygularımı dahil etmem. Hayata tutkuyla bakarım” değerlendirmelerini yapan Aydın, gelecekte yapay zekanın önemine dikkat çekerek bu yeni teknolojinin birçok sektöre liderlik edeceğini ifade etti. Aydın, bu doğrultuda teknolojinin içine doğan Z kuşağının donanımlı bir jenerasyon olduğunu, nasıl öğrenmeleri gerektiğini bildiğini ve bunun da büyük bir şans olduğunu vurguladı.

“Bir lisede ilk kez girişimcilik anlatıyorum”

Yemeksepeti.com’un 2015 yılındaki satışından sonra 80’den fazla girişimciye yatırım yaptığını ve pek çok sivil toplum kuruluşunda farklı görevler üstlendiğini de paylaşan Nevzat Aydın, “Girişimcilik konusunda bugüne kadar üniversite öğrencileri ile sık sık bir araya geldim, gelmeye de devam ediyorum. Ancak ilk defa bir lisede, girişimciliğin öğrencilere aktarıldığını görüyorum, Şahinkaya Eğitim Kurumlarını tebrik ediyorum” dedi.

Tea&Talk Yaşamdan Dersler programındaki samimi ve içten anlatımları için Nevzat Aydın’a teşekkürlerini sunan Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, “Nevzat Aydın, başarılarıyla tüm ülkemizin göğsünü kabartmış bir iş insanı ve çok özel bir rol model. Bugün kendi öyküsünü yazmak isteyen Şahinkayalılara doğru fikirler, kararlılık ve bilgiyle neler başarılabileceğini, çok kıymetli yaşam deneyimleriyle olağanüstü anlattı. İnanıyorum ki gelecekte bir Şahinkayalı girişimcinin hayatında, Nevzat Aydın’ın bugün verdiği ilham da etkili olacak” şeklinde konuştu.