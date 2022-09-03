Suç makinesi çaldığı kablolarla yakalandı
Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, hırsızı çaldığı 50 metre telekomünikasyon kablosuyla yakaladılar.
Olay gece 03.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Gazi Magosa caddesi üzerinde meydana geldi. Görevli Bekçiler, araçtan inen 20 ayrı hırsızlık suçundan aranan İsmail A.'yı gördüler. Bekçileri gören şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, Cumhuriyet mahallesinden çalınan 50 metre telekomünikasyon kablosu ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.