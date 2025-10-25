Sultangazi’de düzenlenen Adıyaman Kültür Buluşmaları’nda ünlü sanatçı Latif Doğan sahne aldı. Vatandaşlar ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılar ile doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi tarafından organize edilen Anadolu Kültür Festivali etkinliği kapsamında belediye etkinlik alanında Adıyaman Kültür Buluşmaları gerçekleştirildi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, milletvekilleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Adıyaman’ın yöresel ürünlerinden nar, çiğ köfte, kuru üzüm, pestil vatandaşlara sunuldu. Etkinlikte ünlü Sanatçı Latif Doğan, seslendirdiği türkü ve şarkılar ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

"Biz Anadolu’yuz örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmayız"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bütün derneklere, bir platform olarak el ele vererek, gönül gönüle vererek bir ve beraber ortaya koydukları bu güzel buluşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Biz Anadolu’yuz örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmayız. Adıyamanlı, Kastamonulu, Sivaslı nereli olursanız, elbette İstanbul’da yaşarız ama bir elimiz, gönlümüz her daim bulunduğumuz topraklarda" dedi.

Başkan Dursun, "Sultangazi 81 vilayetin vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı güzel insanlarının yaşadığı bir yer. Biz Sultangazi’ye Sultanşehir diyoruz. Bu yönleriyle bizim için oldukça önemlidir. Sultangazi‘de kardeşlik, Sultangazi‘de huzur, bir ve beraber olmak ve bu halimizle başkalarına örnek olmak, bizim için oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"Küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz"

Adıyaman’ın deprem bölgesi olmasına rağmen küllerinden doğduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz. 11 vilayet sadece Adıyaman değil küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz, kolay bir iş değildir. Devletin güçlü olması gerekir, liderin güçlü olması gerekir" ifadelerini kullandı.