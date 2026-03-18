Olay, 14 Mart 2026 tarihinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'ye ait olan eve silahla ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde gece saatlerinde saldırıyı Yağmur A. (42)'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Yağmur A. evinde olayda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacak verecek iddiası

Pompalı tüfekle erkek arkadaşının evine ateş eden Yağmur A.'nın beraber oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları ve ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yağmur A.'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.