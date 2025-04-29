Bağcılar’dan yürüyerek Sultangazi’ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk’ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda sinyal alındı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edilmişti.

Arama çalışmaları genişletildi

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda sinyal alınmasının ardından dün gece saatlerinde başlatılan çalışmalar bugün itibariyle genişletildi. AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timlerine bugün itibariyle Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı ekipleri de dahil oldu. Kendisinden haber alınamayan kayıp Öztürk’ü arama çalışmaları geniş alana yayıldı. Su altı ekiplerinin çalışmalarının gün içerisinde devam edileceği öğrenildi.

Arama çalışmalarına katılan İshak Öztürk’ün yeğeni Volkan Öztürk, "Dün saat 16.00’da gölün kenarında sinyal kesildi. O saatten beri de hiçbir bilgi alamıyoruz. Halen daha arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şuanda suda dalgıçlar var. Yardımcı oluyorlar. İnşallah Allah’ın izniyle bulacağız. Kendisi Alzheimer hastası, ayağında çip var. Kendisine çip üzerinden ulaşıyorduk. Bir de telefonunda çip vardı. Kendisi ormanda da olabilir, barajda da olabilir. İnşallah bulacağız. Şuanda herkes seferber oldu" dedi.