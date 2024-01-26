Jürgen Klopp, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını duyurdu Jürgen Klopp, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 23. hafta yarın saat 16.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor - Pendikspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak.
Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar
13.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

Kaynak: İHA