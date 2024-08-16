Üniversite heyecanını yaşayan tüm öğrenciler için özel bir kampanyayı hayata geçiren Sürat Kargo, üniversiteye yeni başlayan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm öğrencilere yüzde 50 indirimli kargo imkanı sunduğunu duyurdu.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet veren Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Sürat Kargo, üniversite hayatına ilk kez adım atan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm gençlere destek olmayı amaçlıyor. Yurt hayatı, yepyeni bir ortam gibi birçok yenilik barındıran bu süreçte şirket, üniversite öğrencilerinin bu süreci daha sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; hızlı, güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışıyla, öğrencilerin taşınma ve yerleşme süreçlerinde kolaylık sağlamayı hedefleyen Sürat Kargo’nun kampanyası sayesinde tüm üniversite öğrencileri yüzde 50 indirim fırsatından yararlanma imkanı bulacak. 19 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesini veya öğrenci kimlik kartını Sürat Kargo şubelerine getiren üniversite öğrencileri, özel bir koda ihtiyaç duymadan tüm gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek. Hızlı, güvenli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla müşterilerinin yanında yer alan şirket, Türkiye genelinde 800’ün üzerindeki şubesi ve deneyimli kadrosuyla, öğrencilere bu önemli dönemde destek olacak.