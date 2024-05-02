Suzan Kardeş, Hıdırellez Festivali programı kapsamında sanatçı dostlarıyla birlikte 5 Mayıs’ta İstanbul’da sahne alacak.

Hızır peygamber ile İlyas peygamberin (aleyhiselam) buluşup, dünyaya bereket dağıttığı gece olarak bilinen Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs tarihinde şenliklerle kutlanıyor. Doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez, baharla tazelenmek, Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyenlere özel etkinlik ve festivallerle şenlik havasına dönüşüyor. Adı artık Hıdırellez şenlikleriyle özdeşleyen şarkıcı Suzan Kardeş, "Suzan’ın Hıdırellez Festivali" programı ile 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak. Katılımcıların dilek tutup eğlenceye doyacağı festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Rengarenk alan, güller, dilek salıncağı, danslar, müzik ve çok daha fazlası ile Suzan Kardeş, festivale gelen izleyicilerine unutulmaz Hıdırellez akşamı yaşatacak. Suzan Kardeş festival kapsamında misafirlerini bekleyen program paylaştığı notta, "İstanbul’da yapılacak en kapsamlı, en eğlenceli, en renkli ve en geleneksel Hıdırellez Festivali’nde konuk olacak sanatçı dostlarımla birlikte sahnede olacağız. Festival alanı bir masal gibi sizin için hazırlandı. Gelin hayallerinizi dileyin. Dans edin, eğlenin. O gece siz de mutlu bir yıl için kendi bildiğiniz dualarınızı, dilekleriniz, isteklerinizi yapın” dedi.