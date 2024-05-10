 Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi'nde bulunan Sardunya Sitesi B blok kolonları dayanıksız olduğu için boşaltılmış, 3 ay sonra yıkılmıştı. Aynı sebeplerden dolayı sitedeki A blok için de yıkım kararı verildi. Elektriği kesmek ve binayı tahliye etmek isteyen görevliler binayı terk etmek istemeyen site sakini 9 aile ile karşı karşıya kaldı.

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Mudanya'da Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde bulunan Sardunya Sitesi A Blok kolonları dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edilmiş, ardından yıkılmıştı. Aynı gerekçe ile 21 daire bulunan B blok için de tahliye kararı çıkarıldı. Bloktan çoğu kişi tahliye kararına uysa da 9 aile binadan ayrılmamak için direndi. Tahliye için siteye gelen Mudanya Belediyesi ekipleri kararı uygulamak için binanın elektriğini kesme girişiminde bulundu. 9 daire sakini buzdolaplarındaki yiyeceklerin bozulacağını gerekçe göstererek elektriğin kesilmesine engel oldu.

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Yeni bir ev bulamayacaklarını ifade eden bina sakinleri, Mudanya Belediyesi'nin yardımıyla güçlendirilip binanın sağlamlaştırabileceğini söyleyerek isteklerini dile getirdi. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarına ara verdi.

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Kaynak: İHA