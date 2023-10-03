İnegölspor kanadında deplasmanda 3-3’lük Soma beraberliği sonrası yüzler gülmeye başlarken teknik direktör Bahaddin Güneş takıma biraz zaman gerektiğini söyledi.

2.lig temsilcimiz İnegölspor kritik Soma deplasmanında 3-1 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3’e taşıyarak sahadan 1 puan ile ayrılmasını başardı.

İNEGÖLSPOR’U HAKETTİĞİ YERE GELECEK

Maç sonrası açıklamalarda bulunan İnegölspor basın sözcüsü Melih Uçaravcı İnegölspor’un hakettiği yere geleceğini belirterek “Taraftarımızın desteği ile oynanan futbolu hepimiz gördük. Biz deplasmanda değil ev sahibi gibi hissettik kendimizi. Bahaddin Hocamız geldi takımda ciddi bir fark var. Oynanan futboldan herkes memnun. Bu hafta gol ile tanıştık, önümüzdeki hafta ise 3 puan ile tanışacağız. Tüm ilçe halkımızı stada bekliyoruz. İnşallah İnegölspor hakettiği yere gelecek bunun için sonuna kadar çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

LİG UZUN MARATON

İnegölspor başkan yardımcısı Serkan Deyirmenci ise ligin uzun maraton olduğunu ifade ederek “Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok İnegölspor haketmediği yerde ama ben inanıyorum hocamızla güzel işler yapacağız. Lig uzun maraton daha yolun başındayız. İnşallah İnegöl’e çok güzel işler yapacağız bunun için çalışacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ederim.”

BİRAZ ZAMAN LAZIM

İnegölspor teknik direktörü Bahaddin Güneş takımın düzlüğe çıkması için takımın güçlenmesi için biraz zaman lazım olması gerektiğini ifade ederek “Dün dünde dün de kaldı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımın durumunu gördüm ve bu şekilde oynamamız lazım dedim. Rakip çok dirençli bir takım genç oyuncular aç oyuncular. Ben golü attığımızda bile sakin olun dedim bir yeri kapatamıyorum. Bu takımı düzlüğe çıkarmam için zaman lazım. Çok kuvvetsiz bir takımımız var kaliteli oyuncularmız var ama kuvvetsizler. Çok genç oyuncuları aldık oyuna. Bu bir başlangıç oyun olarak fena değiliz ama güç olarak kötüyüz. Bu gücü bulmak 3-4 haftayı bulur. İnşallah düzelteceğiz. “

KALPTEN OYNARSANIZ KAZANIRSINIZ

“Rakibimiz çok koşan bir takım, bizim takımda kontra atacağa çıkacak bir takım. Yakın oynadık bu işi yırttık. Gitgeller olacak formayı kim hakkederse o formayı alacak. Çok kötü demorolije olan bir takımız var devre arasında topçularımla konuştum kalpten oynayın kazanırsınız dedim.”