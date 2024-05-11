Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Veysel Sarı, yeni fiyat tarifesini uygulamak üzere taksicilerle buluştu. Sarı, akaryakıt, lastik ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artışların yeni fiyat tarifelerini zorunlu kıldığını vurguladı. Kar marjlarının azaldığını ancak artan maliyetler nedeniyle fiyatların güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sarı, araç bakımının müşteri güvenliği için önemli olduğunu vurgulayarak lastik değişimi ve bakımın ihmal edilmesinin müşteri güvenliğini tehlikeye atabileceğini ifade etti. Her esnafın müşteriyi önemsediğini ve en iyi hizmeti sunmak için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Sarı, müşterilere güler yüzle ve saygıyla yaklaşmanın önemine dikkat çekti.

Mersin'de taksi ücretlerine yapılan zamla beraber taksimetre açılış fiyatının 25 liraya, kilometre ücretinin ise 28 liraya yükseltildiği duyuruldu. Daha önce 18 lira olan açılış ücreti ve 20 lira olan kilometre ücreti yeni tarifeye göre güncellendi.