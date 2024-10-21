İstanbul’da dünyaevine giren İranlı çift, Taksim’de büyük ilgi gördü. Çevredeki insanlar gelin ve damatla fotoğraf çektirdi. Bir turist de çifte para hediye etti.

İstanbul’da evlenen İranlı bir çift, Taksim’de turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Caddede yürüyen birçok kişi, gelin ve damatla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bir turist, evlenen çifte bir miktar para vererek mutluluklarını paylaştı. Taksim’de kestane satan Halit Terazi, "Taksim İstiklal Caddesi turizmin başkenti. Burası çiftler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çiftler Taksim İstiklal Caddesi’ni tercih ediyorlar" dedi.