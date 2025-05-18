Galatasaray’ın şampiyonluğu Manisa’da coşkuyla kutlandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğu Aydın'da coşkuyla kutlandı
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarlar da katılırken, Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdı.
Iğdır'da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Iğdır'da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.
Gümüşhane'de Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane’de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.