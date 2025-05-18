Galatasaray’ın şampiyonluğu Manisa’da coşkuyla kutlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Aydın'da coşkuyla kutlandı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarlar da katılırken, Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdı.

Iğdır'da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Iğdır'da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.

Gümüşhane'de Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane’de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.