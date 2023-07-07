Verimli tarım arazilerini kaçak yapılar ile talan etmek isteyenlere göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi’nde meyve ağaçları arasına depo olarak kullanılmak üzere inşa edilen ruhsatsız yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması adına kaçak yapılara karşı etkin bir mücadele ortaya koyuyor. Tarım topraklarının üretim dışına çıkarılmasının, tarımın geleceği için önemli bir sorun olduğunun bilincinde olan Osmangazi Belediyesi, Bursa ovasının ilçe sınırları içerisinde kalan bölümlerine inşa edilmiş olan ruhsatsız yapıları tek tek tespit ederek yıkıyor.

İsmetiye Mahallesi’nde meyve ağaçları arasına depo olarak kullanılmak üzere inşa edilen kaçak yapı da bunlardan biri oldu. Tarım arazilerini mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olarak inşa edildiği belirlenen kaçak yapıyı yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerine inşa edilen ruhsatsız yapı, içerisinin boşaltılmasının ardından yerle bir edildi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde kaçak yapılarla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğine vurgu yaptı.