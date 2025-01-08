Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ’ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. İddialara göre şüphelilerin milyonlarca liralık usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Market zincirleri son dönemde bozuk ürün skandalları ile sıkça tartışılırken, bu kez dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme gelen Tarım Kredi Market, muhasebe yönetmeni G.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre G.B., ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alım gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, herhangi bir ürün teslimatı yapmayan üç şirketin sahte satış faturaları düzenlediği ve bu yolla toplamda 5 milyon 644 bin 414 TL’lik ödeme aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sahte satış yoluyla elde edilen paranın, şirketlerin komisyonlarını aldıktan sonra G.B. ve eşinin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

G.B'nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

G.B'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konulurken, zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.