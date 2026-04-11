İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda fahiş fiyat iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın sahada incelemeler yaptığını vurgulayan Dönmez, CİMER ve başsavcılığa doğrudan yapılan çok sayıda ihbarın da değerlendirildiğini, sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Dönmez, ticari hayatı olumsuz yönde etkilemeden, hukuka uygun şekilde, olağandışı fiyat hareketlerinin suça ilişkin olup olmadığını belirlemek için kırmızı ile beyaz et, sebze meyve sektörlerindeki halleri incelemeye aldıklarını söyledi.

Dönmez, bu konuda Ticaret ile Tarım Bakanlıkları, Rekabet Kurulu ve Hal Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla koordinasyonlu olarak, teknik ve titiz bir şekilde inceleme yaptıklarını, tarladan hale, halden markete kadar fiyatın nasıl değiştiğini incelediklerini ifade etti. Bu konuda tespit edilen şüphelilerle kurumları yakın zamanda açıklayacaklarını ve çalışmalara ilişkin bilgi vereceklerini söyleyen Dönmez, amaçlarının tedarik zincirini bozmak değil, hukuka uygun çalışan işletmeleri korumak olduğunu dile getirdi.