37 yaşındaki Yılmaz Uyanık'ın cesedi, yakılmış bir otomobilin içinde bulundu ve cinayet şüphelisi olarak 39 yaşındaki A.M. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde meydana geldi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir otomobilin yangın ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Otomobilin içinde yapılan incelemede, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cinayet ihtimali göz önüne alındığında, Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonucunda otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık'a ait olduğunu tespit etti. Olayın şüphelisi olarak ise A.M. isimli şahsın belirlendiği ve Yılmaz Uyanık'ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği bilgisine ulaşıldı.

A.M., jandarma tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.