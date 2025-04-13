Türkiye’nin ilk iklim kanunu olma özelliği taşıyan yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan teklifin ilk dört maddesi, Genel Kurul'da kabul edildi.

Yasa tasarısı, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele etmeyi hedefliyor.

Ayrıca yerel düzeyde İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanarak uygulamaya konulacak.

112'ye yapılan asılsız çağrılara yeni önlem

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun mesaisini sürdürecek. 112 Acil Çağrı merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezalarının yeniden düzenlendiği teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme ile 112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1500 lira ceza verilecek. Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari ceza uygulanacak.

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İtfaiyeciler Birliği Derneği sunum yapacak

Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, Ankara ve Konya büyükşehir belediyelerinden itfaiye yetkilileri dinlenecek. Ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği de sunum yapacak. Dilekçe Komisyonunda ise Bafa Gölü ve çevresindeki sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar çalışmalara katkı verecek.