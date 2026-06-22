T.C. BURSA 11.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2024/631 Esas KARAR NO : 2025/615 Karar

Mahkememizin 10/07/2025 tarih ve 2024/631 Esas, 2025/615 Karar sayılı dosyasında sanık Cevhahir ÇİFTÇİ ( Erdoğan ve Mine 18/01/1986 Sarız doğumlu) hakkında 213 sayılı yasanın 359/a-2 maddesi gereğince defter ve belge ibraz etmeme suçundan 7 ay 15 gün hapis, TCK 51 maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesineTCK 51/3maddesi gereğince 1 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği ve sanığın bildirdiği 23 Nisan Mh. 260.Sk. Kapı no: 2 iç kapı no: 48 Nilüfer Bursa adresinden tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık Cevhahir ÇİFTÇİ'ye 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin yerel gazetede İLANEN ve YEREL ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftalık süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.